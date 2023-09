Er man barn af byen med alle de fantastiske muligheder, som det medfører, kan man forvente, at man også har større risiko for at udvikle øvre luftvejsinfektioner i form af forkølelser i den tidlige barndom. Det er i hvert fald konklusionen i et stort dansk studie, der netop er blevet præsenteret data fra på den årlige lungekongres for European Respiratory Society (ERS). I studiet sammenlignede forskerne forekomsten af en lang række forskellige infektioner i de første tre leveår mellem børn...