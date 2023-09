Den mest resistente form for tuberkulose, XDR-TB, er en hård nød for læger at knække, og den indtil for nyligt anbefalede behandling til patienter er 18 mdr. med forskellige former for antibiotika. Trods den skrappe omgang falder det alligevel ikke altid ud til patienternes fordel. Det er i hvert fald konklusionen i et nyt dansk studie, hvori forskere har undersøgt, hvordan det er gået flere end 10.000 personer, der har været i behandling for denne særligt resistente form for tuberkulose....