Skal den nordjyske model for opsporing af knogleskørhed udbredes?

Som Dagens Medicin berettede i oktober 2020, har en særlig sam­arbejdsaftale mellem region, kommuner og praktiserende læger i Region Nordjylland, som blev indført i 2015, ført til ca. 100 færre hoftebrud om året i det nordjyske – fra omkring 800 til omkring 700.

Den slags resultater bør føre til, at modellen eksporteres over regionsgrænsen, mener regionsrådsmedlem i Nordjylland Per Larsen (K), som også sidder i Folketinget, hvor han bl.a. er medlem af Sundheds- og Ældreudvalget.

I oktober stillede dette udvalg på Per Larsens foranledning sundhedsminister Magnus Heunicke (S) et spørgsmål om, hvad han mener om Region Nordjyllands tværsektorielle sundhedsaftale.

I november forelå svaret, hvor Magnus Heunicke kalder initiativet for ‘positivt’ og udtrykker håb om, at ‘andre regioner vil lade sig inspirere heraf’.

Per Larsen havde dog håbet på en mere håndfast anbefaling fra ministeren og vil nu tage et andet ­initiativ.

»Jeg vil bede ministeren om at få en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, og det bliver inden for den nærmeste fremtid,« siger han.

Regionerne kan sagtens gå i gang

Den overordnede hensigt er at få sat osteoporose på dagsordenen, når forhandlingerne om regeringens ­bebudede reform af sundhedsvæsenet – den såkaldte sundhedsaftale – går i gang. Det forventes at ske i år.

Men inden da kan regionerne sagtens gå i gang selv, mener Per Larsen.

»Hvis noget skal på tale, så skal det med i sundhedsaftalen, som Mette Frederiksen (S) har sagt, der skal tages hul på i 2021. Men dette her er et isoleret emne, som man sagtens kunne tage fat på og få hævet barren på, så man får identificeret og forebygget på meget højere niveauer i hele Danmark,« siger Per Larsen.

Højnet opmærksomhed

Spørgsmålet er, om den nordjyske model kan finde opbakning.

F.eks. er modellen især blevet fremhævet for at have højnet opmærksomheden på risikopatienter i almen praksis.

Men lægerne i primærsektoren ­behøver ikke nogen særskilt aftale for at gøre det, påpeger overlæge Jens-Erik Beck Jensen, Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital.

»Tilbuddet til egen læge om at sende patienter ind, som har risikofaktorer, eksisterer jo hele tiden. Det står dem frit for at henvise til videre udredning, men det kan sagtens være, at en samarbejdsaftale kan gøre opsporingen mere forpligtende,« siger han.

Og hvad angår den del, der ­handler om patienter, som allerede har oplevet et brud, er den nord­jyske model efter hans mening ikke nødvendigvis bedre end de metoder, der i forvejen eksisterer.

Den nordjyske aftale sigter på at få identificeret disse patienter, mens de er på hospitalet, og få dem sendt tilbage til egen læge med henblik på behandling.

Men det er ikke optimalt for alle patienter, mener Jens-Erik Beck Jensen.

»Problemet er, at mange af de ­patienter, vi finder, er meget skrøbelige. De skal ofte have intravenøs behandling, og det kan egen læge ikke give. Hos dem med hoftebrud ender over 50 pct. med at få intravenøs ­behandling,« siger han.

Så på Hvidovre Hospital hånd­teres mange patienter i eget regi.

»Vi bruger megen energi på at finde de patienter på hospitalet. Vi har i mere end 10 år haft en model, hvor vi går stuegang på Ortopæd­kirurgisk Afdeling og tilbyder alle relevante patienter at blive undersøgt og sat i behandling,« siger Jens-Erik Beck Jensen.

»Man kan godt lave en model, hvor alt sendes tilbage til almen praksis. Men jeg synes, det rigtige er at gøre det færdigt (på hospitalerne, red). Det giver meget bedre patientforløb. Det er ikke for at undgå egen læge, men der er bare nogle opgaver, der egner sig bedre til hospitalets ambulatorier.«

Regionale forskelle

At der arbejdes på en øget indsats flere steder i hele landet er der ikke tvivl om. Men om de forskellige måder at opspore og behandle osteoporosepatienter på i de forskellige regioner er en fordel eller en ulempe er stadig uvist. De fem regioner er ikke ensartede, f.eks. hvad angår befolkningens alderssammensætning og dens sundhedsadfærd, for slet ikke at tale om geografiske afstande.

Regionerne er i øjeblikket ved at afklare den type problemstillinger. I kølvandet på Sundhedsstyrelsens afdækning af osteoporoseområdet i 2018, som bl.a. anbefalede yderligere fokus på ‘rettidig opsporing og diagnostik’, satte regionerne en arbejdsgruppe i gang med at finde ud af, hvordan de kan opfylde det mål ‘i fællesskab’, som det formuleres i arbejdsgruppens kommissorium.

Tværregional opsporing De fem regioner har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at belyse, hvordan opsporingen af osteoporose kan styrkes. Arbejdsgruppen skal ifølge sit kommissorium som minimum forholde sig til: Særlig fokus på risikogrupper Indførelse af frakturprogram på alle hospitaler, der mod­tager og behandler borgere med ­knoglebrud Udarbejdelse af nationale retningslinjer for DXA-scanninger, herunder klarlægning af den information, der gives til almen praksis og patienten Udarbejdelse af nationale ­standarder for kalibrering af DXA-scannere.

Oprindelig skulle arbejdsgruppen have afrapporteret i første kvartal af sidste år, men ikke mindst COVID-19-pandemien har forsinket arbejdet.

Sekretariatet for gruppen, som Region Nordjylland er vært for, oplyser i en mail, at: »Aktuelt arbejdes der på at få beskrevet de økonomiske konsekvenser af forskellige opsporings- og behandlingsmodeller for osteoporose, og der er rettet henvendelse til udlandet med henblik på at få input til mulige indikatorer for osteoporose i relation til anbefalinger om etableringen af en osteoporosedatabase.«

Det er specifikt Storbritannien, der indhentes informationer fra. Arbejdets færdiggørelse afhænger således af disse tilbagemeldinger, hvorefter sundhedsdirektørkredsen i regionerne ligeledes skal melde tilbage, før den endelige afrapportering kan ske.

Regionerne afventer

Før regionernes arbejdsgruppe ­kommer med sin rapport, sker der næppe meget.

Som Region Syddanmark formulerer det via sin presseafdeling, så giver det ikke megen mening at ­deltage i en arbejdsgruppe, hvis man ikke ønsker at se resultatet først af arbejdsgruppens drøftelser, inden der træffes beslutning i regionen om den fremtidige indsats i forhold til opsporing af osteoporose.

»Region Syddanmark afventer resultatet af den tværregionale ­arbejdsgruppe, inden styrket opsporing af knogleskørhed i regionen planlægges,« oplyser regionen.

Det er ikke, fordi den syddanske region står på bar bund, hvad angår opsporing af osteoporose. Regionen har flere systematiske tiltag, men f.eks. ikke Fracture Liaison Service (program til forebyggelse af ­sekundære brud, red.) for alle ­frakturpatienter.

Det fremgår også, at den tvær­regionale arbejdsgruppe på trods af coronaforsinkelse er godt på vej. ­Der er afholdt to møder, og endnu et er undervejs.