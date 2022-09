Udvalgsformand afviser fælles front mod vikarbureauer: »Det er ikke en overvejelse, vi har haft«

Formanden for Danske Regioners psykiatriudvalg mener ikke, at det er en farbar vej helt at droppe samarbejdet med de dyre vikarbureauer. I stedet kræver det et langt sejt træk at rette op på arbejdsforholdene i psykiatrien, og det indebærer bl.a. aflastning af fastansatte psykiatere for at frigive mere tid til det kliniske arbejde og udvikling af faget. I sidste ende vil det være med til at mindske den stigende brug af lægevikarer.