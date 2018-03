Udgifter til medicin steg med over en halv mia. kr. i 2017

Regionernes medicinudgifter steg i 2017 med 654 mio. kr. Lægemiddelindustriforeningen mener, at der er behov for flerårige budgetter eller særlige puljer, som kan hjælpe regionerne med at absorbere store udgiftsstigninger på medicinområdet.