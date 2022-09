Ny webapp gør det lettere for yngre læger at holde styr på løn og arbejdstid

De to læger og kammerater Mathias Brejnebøl og Mathias Gierløff har udviklet en gratis, webbaseret app, der gør det lettere for yngre læger på landets sygehuse at holde styr på de kringlede overenskomstregler, så de ikke bliver snydt i løn eller arbejdstid.