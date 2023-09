Den nu tidligere lægefaglige koncerndirektør i Region Midtjylland og tidligere vicedirektør i Sundhedsstyrelsen er af en enig bestyrelse i Danske Regioner i dag blevet udnævnt som lægefaglig direktør. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. »Det er en stor gevinst for Danske Regioner, at Helene bliver vores nye lægefaglige direktør. Jeg er sikker på, at vi – og dermed regionerne og i sidste ende patienterne – får enorm gavn af Helenes meget store erfaring med at arbejde i rummet mellem...