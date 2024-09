Torsdag aften godkendte PLO’s repræsentantskab den nye overenskomstaftale for almen praksis, som forhandlingsudvalget indgik med Danske Regioner 10. september. Men stemmetallet afslører også, at det ikke forløb helt gnidningsfrit, da repræsentantskabets 46 medlemmer afgav deres stemmer. Med stemmerne 31 for, 13 imod og 1 blank valgte en betydelig del af repræsentantskabet, som udgør PLO’s højeste myndighed, at stemme imod aftalen. En af de læger er Birgitte Ries Møller, som er praktiserende læge i Odense, og som tilmed er formand for...