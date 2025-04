Der skal fremover være hurtigere svartider på hudkræftdiagnostik. Det er målet med en ny digital løsning, der skal sikre et tættere samarbejde mellem almen praksis og speciallæger. En aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO gør det muligt for praktiserende læger at være med i det nationale projekt ‘Digital Hudkræft’. En ny digital løsning gør det muligt for de praktiserende læger at sende fotos af patientens hudlæsioner via systemet Dermloop, hvor de hurtigt kan få en vurdering fra...