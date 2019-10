Diabetescenter vil have enklere behandlingsforløb

Steno Diabetes Center Copenhagen styrker samarbejdet mellem endokrinologer og nefrologer, for at give diabetespatienter med nyresygdom enklere og mere overskuelige behandlingsforløb.

For at give patienter med diabetes og nyresygdom enklere behandlingsforløb tilbyder Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) nu konsultationer hos en nyrespecialist i diabetesklinikken. Tilbuddet er en del af den styrkede indsats for en gruppe patienter, der møder mange specialister, og har et stort antal konsultationer og fremmøder på ofte forskellige hospitaler. Fremover vil personer med diabetes og svær nyresygdom kunne tilbydes konsultationer to gange om måneden af en nefrolog fra Herlev Hospital.

Signe Sætre Rasmussen, overlæge på SDCC og forløbsansvarlig for det fælles diabetes-nyresamarbejde, fortæller i en pressemeddelelse fra centret, at projektets primære formål er enklere behandlingsforløb.

»Personer med diabetes og nyresygdom har ofte konsultationer med både læge, sygeplejerske, diætist, fodterapeut og øjenspecialist alene i diabetesklinikken. Dertil kommer nyrebehandlingen, og ofte også en lang række andre behandlinger hos f.eks. ortopædkirurger, i hjerteambulatoriet m.m. Vores mål med projektet er enklere behandlingsforløb. Allerede nu laver vi blodprøver på samme dag, hvilket ’sparer’ et fremmøde, og lægger også flere konsultationer samme dag, f.eks. hos nefrolog og fodterapeut,«, siger Signe Sætre Rasmussen.

Fælles konferencer

Fagligt ventes initiativet også at styrke samarbejdet mellem endokrinologer og nefrologer. Det tværfaglige samarbejde sker bl.a. gennem fælles middagskonferencer, hvor det samlede diabetes-nyreteam videndeler og sparre med hinanden om konkrete cases.

Det fælles diabetes-nyre-samarbejde er et af de supplerende behandlingsinitiativer, som er sat i gang på SDCC. Målet med initiativerne er at løfte behandlingen af diabetes i hele Region Hovedstaden og udvikle ny viden, der kan forbedre forløb og behandlinger. Diabetes-nyre-samarbejdet foregår derfor sammen med Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital.

De fælles konsultationer i klinikken på SDCC er det andet af de konkrete initiativer i diabetes-nyre-samarbejdet. Sidste år blev der etableret et udgående diabetesteam fra klinikken på SDCC. Teamet er hver anden uge på dialyseafdelingen på Herlev Hospital, hvor de tilser patienter med dialysekrævende nyresygdom og diabetes, samt underviser dialysepersonalet i at være opmærksomme på diabetes. Det betyder bl.a., at patienter i dialyse ’sparer’ et fremmøde og i stedet kan udnytte de mange timer i dialyse til også at have en diabeteskonsultation.