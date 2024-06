Der er sket rigtig meget i forskernes forståelse af, hvad der er risikofaktorer for udvikling af astma. For 15 til 20 år siden var holdningen, at man kunne forebygge astma og allergi hos børn ved at undgå husdyr i hjemmet og nedsætte mængden af husstøvmider. I dag er alle de tanker fejet af bordet, og det eneste sikre er, at passiv rygning øger risikoen for astma. Dansk forskning har indikeret, at det måske kan beskytte et barn mod udvikling af...