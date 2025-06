Overlæge: Småbørn med akutte astmasymptomer skal behandles med hurtigtvirkende beta2-agonister

Et dansk studie viser, at det gavner helt små børn under seks år, hvis de ved akutte astmasymptomer behandles med hurtigtvirkende beta2-agonister. Det bør være standard i behandlingen af små børn med astmasymptomer, i stedet for at vi prøver at gætte os frem til, hvem der skal have denne form for behandling, og hvem der ikke skal, siger overlæge og lærestolsprofessor Bo Chawes.