Imponerende resultater på EAACI med ny behandling af arvelig angioødem

To fase 3-studier, der på samme tid er blevet præsenteret i New England Journal of Medicine og på den årlige kongres for European Academy of Allergy & Clinical Immunology, peger på et nyt eksperimentelt lægemiddel som en helt ny behandlingsmulighed til patienter med arvelig angioødem.