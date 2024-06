Én ulykke kommer sjældent alene. Sådan er det også ved allergisk astma, som ud over astma også kommer med øget risiko for virusrelaterede luftvejsinfektioner. Almindelige virusinfektioner er den vigtigste enkeltstående risikofaktor for akutte astmaforværringer, og international forskning har vist, at denne risiko er særligt øget hos patienter med allergisk astma. For få år siden viste et stort dansk registerstudie, at særligt denne patientgruppe har en øget risiko for samtidig at få nedre luftvejsinfektioner, som kræver behandling med antibiotika. Inden for...