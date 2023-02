En astmadiagnose i barndommen øger risikoen for senere at få diagnosen type 1-diabetes eller inflammatorisk tarmsygdom. Det er den overraskende konklusion i et nyt dansk studie offentliggjort i Scientific Reports. Konklusionen er overraskende, fordi forskere traditionelt har været af den opfattelse, at de immunologiske mekanismer, som ligger til grund for udvikling af astma og type 1-diabetes eller inflammatorisk tarmsygdom, er modsatrettede, og at astma derfor bør mindske risikoen for udvikling af de to andre immunsygdomme. Men sådan forholder det sig...