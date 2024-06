Danske forskere tog kegler på årets EAACI-kongres

Banebrydende arbejde inden for provokationstests for lægemiddelallergi, en ambitiøs plan for interventioner til at forhindre børn i at udvikle astma, interessante resultater fra forsøg med allergen immunterapi og kønsforskelle i risiko for udvikling af astma. Det var nogle af de danske tophistorier fra den netop overståede kongres for European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI).