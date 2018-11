Lægefællesskab i Grenaa er et lysende symbol på, at almen praksis er ved at rejse sig.

Trods den bidende kulde er det blevet forår for almen praksis. Faktisk går det så godt, at man nu næsten tør tro på højsommer for en forkætret, forkælet, forsømt delmængde af den danske sundhedssektor. Hvor er det fortjent, hvor er det vigtigt, og hvor er det rart med en god fortælling i et sundhedsvæsen, som […]