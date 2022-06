Træthed, angst og depression følger ofte efter indlæggelse for COVID-19

Træthed og psykiske udfordringer rammer ofte efter indlæggelse for COVID-19, viser dansk forskning. Studiet viser også, at yngre personer, der har haft et relativt mildt sygdomsforløb, er hårdest ramt af træthed 3-6 måneder efter udskrivelsen.