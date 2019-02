OUH er sluppet for billigt efter systematisk at have brudt overenskomstreglerne. Det mener fællestillidsrepræsentant fra Rigshopsitalet og tidligere overlæge på OUH, der frygter, at der vil komme flere overenskomstbrud i fremtiden. Yngre Lægers formand er uenig.

Odense Universitetshospital (OUH) er sluppet for billigt for gentagende gange at have overtrådt overenskomsten. Det mener Jens Højberg, der er fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på Rigshospitalet og afdelingslæge på thoraxanæstesiologisk Klinik. »Det må være arbejdsgivers våde drøm at slippe så billigt, og jeg synes, at det er ‘at nøjes’ at gå med til så lille […]