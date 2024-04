Danske Patienter har udpeget en ny formand for ‘Vælg Klogt’. Det bliver Jane Heitmann, tidligere mangeårigt medlem af Folketinget og med adskillige relevante ordførerskaber på cv’et, der melder sig klar til at bidrage til kampen mod mindre spild i sundhedsvæsenet. Det skriver ‘Vælg Klogt’ på deres hjemmeside. Jane Heitmann er udpeget af Danske Patienter via Scleroseforeningen, hvor hun er bestyrelsesformand for sclerosehospitalerne: »Med Jane for bordenden får ‘Vælg Klogt’ en stærk formand med dyb indsigt i politisk arbejde, mangeårig erfaring...