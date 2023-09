Lars Hageman Pinborg vil gerne slå et slag for, at der er meget mere i at lide af epilepsi, end de krampeanfald, de fleste sætter i forbindelse med sygdommen:

»Jeg vil gerne ændre den måde, vi tænker om epilepsi på – både som fagfolk, men også som patienter og pårørende. Typisk er fokus på selve anfaldene, men for patienterne fylder kognitive og psykiske følgevirkninger ofte lige så meget eller mere i dagligdagen,« siger han i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

I pressemeddelelsen nævner Lars Hageman Pinborg, at forud for det første krampeanfald kæmper mange patienter med depression, angst, problemer med hukommelsen og andre hverdagsopgaver.

Han har oplevet i sit virke som overlæge i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet, at patienterne bliver lettede, når de får at vide, at disse forandringer hænger sammen med epilepsi.

Derfor mener Lars Hageman Pinborg, at der ikke kun skal være fokus på selve epilepsien, men også de følgevirkninger, der hører med:

»For patienterne fylder behandlingen og epilepsiens følgevirkninger meget. Det er derfor vigtigt for mig som kliniker at arbejde for, at vi bliver bedre til at tage hånd om begge dele,« lyder det fra ham.

Ifølge tal fra Epilepsiforeningen lever mindst 30.000 mennesker med epilepsi i Danmark.