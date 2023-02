Første årsrapport siden 2018 tyder på, at intet nyt har været godt nyt. Nyeste årsrapport for 2021/2022 fra Dansk Kvalitetsdatabase for Tidlig Graviditet og Abort er således fuld af opløftende tal. På otte ud af ti områder er standarden blevet mødt, og derfor bliver kvalitetskravet strammet frem mod næste årsrapport. »Sådan!« er skudsmålet fra styregruppen. Data fra ca. 21.000 tilfælde af provokerede aborter, spontane aborter og graviditeter uden for livmoderen indgår i den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for tidlig graviditet og...