En diagnose med enten type 1- eller type 2-diabetes kommer ofte med risiko for et hav af komplikationer, herunder komplikationer relateret til nyrerne, øjnene, nerverne og hjertekarsystemet. En overset komplikation til begge former for diabetes er desuden knoglefrakturer. Nu peger ny forskning på, at behandling af diabetes med nye tarmhormonbaserede lægemidler målrettet GIP-, GLP-1- eller GLP-2-receptorer kan være associeret med lavere risiko for knoglefrakturer. Det gælder ikke bare hos personer med diabetes, men måske også blandt personer med osteoporose. »Det...