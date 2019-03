Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Personalet på landets sygehuse har så travlt, at patientsikkerheden er sat på prøve. Det viser DR2-dokumentaren »Jeg svigter mine patienter«, der blev sendt mandag aften. I udsendelsen råber flere ansatte i sundhedsvæsenet vagt i gevær over et voldsomt arbejdspres, der truer patienternes sikkerhed. Sundhedsordfører Peder Hvelplund (Ø) mener, at politikerne er nødt til at handle. […]