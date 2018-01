Mere end halvdelen af pakkeforløb for kræftområdet bliver startet efter en henvisning fra egen læge, viser nye tal.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I lidt over halvdelen af alle pakkeforløb for kræftområdet for organspecifikke typer bliver patienten henvist af egen læge – en alment praktiserende læge eller privat praktiserende speciallæge. Det fremgår af nye tal fra 2013 til 2016 fra Sundhedsdatastyrelsen. Derudover er omkring en tredjedel af pakkeforløbene blevet startet efter henvisning fra en anden sygehusafdeling end den, hvor […]