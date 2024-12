Claus Tveskov fastansættes i rollen som cheflæge i Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Den nye cheflæge har sammenlagt over 20 års erfaring fra M/FAM . Han har bl.a. arbejdet som funktionsleder for kardiologien og ledende overlæge, inden han sagde ja til jobbet som konstitueret cheflæge, som han har været siden 15. februar 2024. Bjarne Dahler-Eriksen lægelig direktør for OUH og Svendborg Sygehus, er glad for den erfaring Claus Tveskov bringer med sig: »Med...