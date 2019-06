Sundhedspolitikeren Mette Frederiksen

Som tiltrædende statsminister er det Mette Frederiksens (S) opgave at sætte retningen for de kommende fire års sundhedspolitik. Men hvad er Mette Frederiksens vinkel på sundhed, og kan hun forene de røde partier og de Radikale om at løfte sundhedsvæsenet? Dagens Medicin tegner et billede af Mette Frederiksen dilemmaer.