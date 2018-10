Sundhedsordførere er uenige om ’varm tobak’

Liselotte Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Dagens Medicin: Kender du til ’varm tobak’?

»Ja, det vil jeg mene, da vi har talt om det i sundhedsudvalget. Det fungerer jo meget som en e-cigaret, men blot med almindelig tobak, som man så varmer op i stedet for at brænde det.«

Hvad er din holdning til sådan et produkt?

»Der er vist kommet flere produkter på gaden, hvor man kan gøre det, men jeg har ikke personligt selv prøvet det. Men jeg mener da, at det er en fordel, hvis man kan nyde noget tobak på en måde, hvor man bliver mindre skadet af det og skader sine omgivelser mindre af det. Jeg hilser flere af de her ’Less harm’-produkter velkommen, for i Danmark har vi lidt en mentalitet om at forbyde alting, og det tror jeg ikke er den rette vej frem. Og det her er jo lidt sin egen ting, da der stadig er tale om rigtig tobak, men du sætter ikke ild til det.«

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Kender du til ’varm tobak’?

»Det gør jeg i den grad. Der er jo visse aktører, som har forsøgt at sælge det som et mindre skadeligt produkt end cigaretter og som har måtte æde deres ord og i stedet sige, at det er deres antagelse, at det er et mindre skadeligt produkt.«

Hvad er din holdning til sådan et produkt?

»Jeg er enormt skeptisk over den salgs- og marketingsstrategi, der ligger bag sådan et produkt. For det er jo stadig tobak. Vi havde på et tidspunkt producenten til foretræde i sundhedsudvalget, og der sagde de, at det var mindre skadeligt. Efterfølgende kom de med en udtalelse om, at det kunne de så ikke bevise, men at det var deres antagelse. Jeg er meget skeptisk, for det virker som om, at de sælger skindet, før bjørnen er skudt. Indtil andet er bevist, så tror jeg, at det er fuldstændig lige så skadeligt som almindelige cigaretter.«

Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, har ikke kendskab til konceptet ’varm tobak’ og har derfor ikke nogen kommentarer til emnet.

