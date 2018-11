PORTRÆT: Efter en afstikker til det nordjyske har Svend Særkjær, der er barn af lige dele Kronjylland og Slotsholmen, kurs mod Hovedstaden, hvor monumentale udfordringer står klar til en mand, der går for at være utålmodig uden at hæve stemmen.

Der er nok af klicheer at gribe ud efter, når man skal beskrive forskellen på jyder og københavnere, og normalt skal man som journalist vare sig for at forfalde til den slags. Det er så trættende med den evige sang om den sindige og lune jyde, der er underspillet og taler et klingende jysk, over […]