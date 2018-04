Sundhedsminister: Regionerne skal lade læger bruge Spinraza-kattelem

Regionerne må ikke stille sig i vejen for læger, der vil ordinere dyre lægemidler, som Medicinrådet har afvist at godkende som standardbehandling, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Læger i Danmark har fri ordinationsret, og det betyder, at de kan ordinere de lægemidler, de finder er bedst, uanset hvad Medicinrådet har vurderet.

Det var budskabet fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der tirsdag var i et samråd om det dyre lægemiddel Spinraza og de principper, der ligger til grund for Medicinrådets arbejde.

»De læger, der mener, at deres patienter er bedst tjent med en anden behandling end den, der er anbefalet som standardbehandling, har mulighed for at indstille deres patienter til f.eks. Spinraza,« sagde Ellen Trane Nørby.

Meldingen kommer efter det har været fremme, at ledelsen på bl.a. Aarhus Universitetshospital har afvist konkrete anbefalinger fra en læge, der ønskede at ordinere den dyre medicin til syv forskellige patienter.

Dialog om kattelem

Sundhedsministeren vil nu indskærpe over for regionerne, at de skal respektere den frie ordinationsret, der også indgår som et af de syv principper, der ligger til grund for Medicinrådets arbejde.

Det syvende princip Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.

»Den fri ordinationsret betyder, at den enkelte læge altid selv skal og kan tage stilling til, hvorvidt han eller hun vil anbefale en behandling. Det betyder, at lægen efter bedste faglige vurdering kan vælge at afvige fra den anbefalede standardbehandling. Det ansvar skal de sammen med deres lokale faglige ledelser tage på sig,« sagde Ellen Trane Nørby og fortsatte:

»Man kan regionalt styrke den del. Derfor vil jeg gå i dialog med Danske Regioner om brugen af kattelemmen. Ikke fordi, vi fra Folketingets side skal ind og vurdere de konkrete situationer, men fordi regionerne må og skal sikre, at den del af de syv principper af aftalen efterleves.«

Fra øverste hylde

En stor del af samrådet gik med at diskutere det syvende af de syv principper, der netop omhandler retten til at fravige Medicinrådets anbefalinger i konkrete tilfælde.

»Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling,« står der således under det syvende princip.

»Der skal være mulighed for at tage en behandling ned fra øverste hylde, selv om den ikke er standard,« erklærede sundhedsministeren.

Medlem af Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jeppe Jakobsen (DF), der havde indkaldt til samrådet, var dog ikke tilfreds med sundhedsministerens signal om, at det var en regional opgave at sørge for, at det syvende princip bliver overholdt.

»Da jeg blev valgt til Folketinget første gang i 2015 handlede en af de største debatter om, at Dansk Folkeparti ikke ville tage ansvar, fordi vi ikke gik i regering. For det var i regeringen, man tog ansvar for tingene,« sagde Jeppe Jakobsen.

»Men når syge mennesker ikke kan få medicin er det regionernes ansvar,« fortsatte DF’eren, der kaldte argumentet »komisk«.

Kan få konsekvenser

Ellen Trane Nørby afviste imidlertid, at hun løber fra ansvaret.

»Det er Danske Regioner, der har ansvaret for, at alle principper følges. Det handler ikke om at skubbe nogen abe rundt. Det handler om, at det ikke er mig, der er driftsherre på de 112 mia. kr. vi bruger på vores sundhedsvæsen om året. Det er regionerne,« sagde Ellen Trane Nørby.

»Og når de kan iagttage de seks andre principper, så skal de selvsagt også kunne iagttage, at det syvende princip overholdes – herunder, at der er den faglige mulighed for at anbefale et præparat, som ikke er anbefalet til standardbehandling, men som står på øverste hylde,« fortsatte Ellen Trane Nørby.

Jeppe Jakobsen spurgte herefter, hvilke konsekvenser det vil få for regionerne, hvis de ikke sørger for at leve op til det syvende princip.

»Hvis det (principperne, red.) ikke bliver iagttaget i sin samlede helhed, så får det samlede konsekvenser for hele den konstruktion, som Medicinrådet er,« sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der herefter tilføjede, at hun håbede, at man kunne nå langt uden at fremsætte trusler.