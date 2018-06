Lægefaglige direktører erkender ansvar for overbelægning, men lægefaglig direktør på Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen mener, at der et misforhold mellem kapacitet og behov.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Flere hospitaler har kæmpet med overbelægning, hvor patienter har ligget på gangene. På et enkelt hospital blev der ansat brandvagter for at opretholde sikkerheden. På baggrund af det var sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) indkaldt til samråd i går om de vedvarende problemer med overbelægning. »Det er på ingen måde acceptabelt, at vi stadig periodevis […]