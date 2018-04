Partierne bag National Genom Center drøfter for tiden, om politiets mulighed for at få adgang til oplysninger skal inddæmmes eller helt lukkes.

Folketinget overvejer at lukke helt for politiets adgang til genom-data

Politiet får måske alligevel ikke mulighed for at få adgang til Nationalt Genom Center. Partierne bag oprettelsen af genomcentret, der vil indeholde genoplysninger om tusindvis af danskere, overvejer således at lukke eller indsnævre den kattelem, der med det nuværende lovforslag vil give politiet mulighed for at få adgang til oplysninger fra genomcentret i helt særlige […]