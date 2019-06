En problemsøgende og munter mand indtager Sundhedsministeriet

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et enkelt tweet var alt, der skulle til, da den nu nyudnævnte sundhedsminister, Magnus Heunicke, tilbage i 2014 forsøgte at håndtere et enormt og akut problem. Landet var ramt af et kæmpe rejsekaos, fordi Rejsekortet var gået ned, og mange passagerer i morgenmyldretiden havde derfor svært ved at skaffe sig gyldigt billet. I fraværet af […]