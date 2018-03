Sundhed skal være mere end blot modpol til sygdom

Det går ned ad bakke for danskernes sundhed, lød konklusionerne fra Den Nationale Sundhedsprofil. Det gælder dog ikke for diabetesområdet. Ud over forbedret behandling, arbejdes der også med et nyt syn på, hvordan man får sundhedsfremme og det gode liv helt ud i hverdagen, der hvor borgerne bor, arbejder og færdes.