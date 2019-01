Læger arbejder bedre, når de ledes af dygtige ligesindede. Det viser en undersøgelse, som professor i ledelse Amanda Goodall har gennemført for Lægevidenskabelige Selskaber. Men hospitalerne har svært ved at finde kandidater, når de skal ansætte nye ledere.

Forud for årsmødet der skal markere Lægevidenskabelige Selskabers 100-års jubilæum, har organisationen kigget på, hvad en god leder i sundhedsvæsenet er. Til det har de fået hjælp af den britiske professor i ledelse fra Cass ved City University of London Amanda Goodall, hvis berømte navnesøster Jane Goodall blev kendt verden over for sine spændende studier […]