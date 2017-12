Styrelse har politianmeldt markant flere læger i år end tidligere

12 læger er blevet politianmeldt for grov forsømmelighed i år, mens der de seneste år kun har været dømt to til tre læger for samme overtrædelse, viser ny opgørelse. Lægeforeningen er bekymret.

Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt 12 læger for grov forsømmelighed i år. Det er markant flere end de to politianmeldelser, styrelsen til sammenligning stod bag sidste år. Det fremgår af en opgørelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget i kølvandet på Svendborg-sagen. Tallene blev fremlagt tirsdag eftermiddag af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på et […]