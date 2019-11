STPS-læge: Jeg er skrivebordslæge, men jeg bruger min lægefaglighed

Overlæge Gordon Thomas Jehu går glad på arbejde i Styrelsen for Patientsikkerhed og kan lide at være bindeled mellem virkeligheden fra klinikken, og det område, styrelsen fører tilsyn med. Men styrelsen er ikke sat i verden for at være bedste venner med alle, mener han.