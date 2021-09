Hypotesen om, at cannabismisbrug kan føre til skizofreni, bestyrkes af stort dansk registerstudie, som har set på cannabismisbrug og udvikling af skizofreni i et 40-årigt perspektiv.

Andelen af tilfælde af skizofreni, som kan associeres med cannabismisbrug, er over de seneste to årtier blevet tre til fire gange højere. Det viser resultaterne af et dansk registerstudie, som er offentliggjort i tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Forskerne bag studiet ønskede at undersøge, om et stigende cannabisforbrug og adgang til stadig stærkere cannabis over tid havde påvirket andelen af tilfælde af skizofreni, som kan have en mulig sammenhæng med cannabismisbrug.

Der er ingen ‘smoking gun’, som med 100 pct. sikkerhed kan vise, at der en årsagssammenhæng mellem cannabismisbrug og udvikling af skizofreni. Men vi kan sandsynliggøre, at cannabismisbruget kan være den udløsende faktor Carsten Hjorthøj, seniorforsker ved Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København i Region Hovedstaden

Data fra flere end syv mio. personer indgik i analysen, som viste, at hvor to pct. af skizofrenidiagnoserne i 1995 kunne associeres med cannabisbrug, var andelen i 2000 steget til fire pct., og i 2010 til otte pct.

Ingen ‘smoking gun’

Tidligere forskning har antydet, at risikoen for skizofreni var øget blandt personer, der benytter cannabis, og at associationen især var stærk ved et egentlig misbrug af stoffet.

Men er cannabis den udløsende faktor, eller er misbruget snarere et udtryk for, at nogle personer med begyndende symptomer på skizofreni selvmedicinerer sig med cannabis, eller dulmer symptomerne med cannabis?

Indicierne for, at cannabis er den udløsende faktor, er stærke, mener Carsten Hjorthøj, medforfatter til undersøgelsen og seniorforsker ved Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København i Region Hovedstaden.

»Der er ingen ‘smoking gun’, som med 100 pct. sikkerhed kan vise, at der en årsagssammenhæng mellem cannabismisbrug og udvikling af skizofreni. Men vi kan sandsynliggøre, at cannabismisbruget kan være den udløsende faktor,« siger han.

»Selv når vi justerer resultaterne for tidligere kontakter til psykiatrien, familiære dispositioner, socioøkonomisk status m.v., er risikoen for at udvikle skizofreni stadig fire til fem gange højere blandt de personer, der tidligere har haft et dokumenteret cannabismisbrug, end blandt de, der ikke har.«

Detaljerede analyser

Én af undersøgelsens største styrker er, at det har været muligt at følge en meget stor gruppe personer gennem en lang årrække.

Forskerne har efterfølgende kunnet lave detaljerede analyser, hvor de år for år gennem en periode på ca. 40 år har registreret tidsforskelle mellem cannabismisbrug og tidspunkt for de første symptomer på skizofreni.

»Tidligere undersøgelser har også set på tidsforskellen. Vi kan påvise, at der både ved korte og ved længere tidsintervaller ser ud til at være en association. Ved et kortere interval på ca. tre år, så vi sammenhængen, og genfandt den, når vi udvidede intervallet til fem eller syv år. Selv ved et tidsinterval på 15-20 år fandt vi associationen, hvilket måske kan rejse en bekymring for, om misbruget har givet de pågældende personer vedvarende neurologiske skader,« siger Carsten Hjorthøj.

Stærkere cannabis

Den periode, hvor forskerne fulgte udviklingen i cannabismisbrug og skizofreni i Danmark, 1972-2016, er samtidig en periode, hvor indholdet af det euforiserende stof THC i cannabis er blevet gradvist stærkere. Derfor var det også en del af forskernes hypotese, at ikke alene hyppigheden af cannabisbrug, men også den tiltagende styrke af cannabis, ville øge sandsynligheden for udvikling af skizofreni.

Mere potent cannabis i form af et højere indhold af THC er formodentlig en del af forklaringen på den stigende andel af personer med et cannabismisbrug, som efterfølgende udvikler skizofreni. Det er i sig selv bekymrende, at cannabis i Danmark er blevet stærkere Carsten Hjorthøj, seniorforsker ved Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København i Region Hovedstaden

»Mere potent cannabis i form af et højere indhold af THC er formodentlig en del af forklaringen på den stigende andel af personer med et cannabismisbrug, som efterfølgende udvikler skizofreni. Det er i sig selv bekymrende, at cannabis i Danmark er blevet stærkere – og ifølge politiets opgørelser er blandt det stærkeste i Europa – men vi kender ikke årsagen til, hvorfor det forholder sig sådan,« siger Carsten Hjorthøj.

Han mener, at resultaterne bør finde plads i det forebyggende arbejde.

»Der er desværre en tendens til at opfatte cannabis som et mere harmløst alternativ til alkohol. Vi ønsker ikke at rejse en løftet pegefinger over for gymnasieeleven, som ryger en joint en gang om året, men når det kommer til det store og problematiske forbrug, er der behov for en styrket forebyggende indsats, som kan belyse de alvorlige psykiske konsekvenser, misbruget kan have – selvom det heldigvis kun er en mindre andel, der af den grund udvikler en egentlig hashpsykose eller en senere skizofreni,« siger Carsten Hjorthøj.

Sammen med den øvrige forskergruppe håber han, at de i de kommende år kan påbegynde kliniske studier af patienter med stof-psykoser, se på kønsforskelle i risikoen for at blive psykisk påvirket af cannabismisbrug, samt undersøge, hvordan genetik og cannabis spiller sammen i forhold til risikoen for at udvikle skizofreni.