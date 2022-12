Jacob Pedersen har senest været tilknyttet projektledelsen af de igangværende flytteforberedelser fra Aalborg Universitetshospital til Nyt Aalborg Universitetshospital. Hans nye arbejdsplads, Regionshospitalet Gødstrup, er et højteknologisk hospital med kontakt til mange patienter døgnet rundt, hvilket stiller høje krav til de tekniske kompetencer. Samtidigt rummer ibrugtagning og drift af 148.000 m2 hospitalsbyggeri med tilhørende nye teknologiske systemer og logistikløsninger en stor organisatorisk opgave med at færdiggøre, drifte og lede videreudvikling. Det er baggrunden for, at Regionshospitalet Gødstrup nu opruster i ledelsen...