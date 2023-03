Mens operationer aflyses på stribe: Vejen til dansk autorisation for ikke-EU læger bliver længere og længere

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var tirsdag kaldt i samråd for at redegøre for, hvordan han vil nedbringe ventetiden for udenlandske læger, der må vente flere år på dansk autorisation. Hans svar fik flere politikere i salen til at rase – og de ubesvarede spørgsmål forblev mange, da samrådet var omme.