Når det kommer til Dagens Medicins liste over de 100 mest magtfulde i sundhedsvæsenet, vil alle gerne vide, hvad nummer de ligger. Det gælder også for Sophie Løhde (V), der både er nysgerrig af natur og et udpræget konkurrencemenneske. Derfor er det heller ikke helt ligegyldig for indenrigs- og sundhedsministeren, hvordan hun er blevet bedømt af magtpanelet. I år er det blevet til en førsteplads. »Jeg lægger stor vægt på at være en fagligt dygtig minister, og det lægger jeg...