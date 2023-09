I år er ikke første gang i de 25 år, Dagens Medicin har kåret de mest magtfulde i den danske sundhedssektor, at den siddende sundhedsminister indtager førstepladsen på listen. Sophie Løhde (V) har kun været indenrigs- og sundhedsminister i godt ni måneder, men har trods sin relativt korte embedsperiode allerede formået at stryge til tops på årets magtliste. Senest en sundhedsminister besatte førstepladsen på listen var i 2006, og det formåede den samme sundhedsminister vel at mærke at gøre fire...