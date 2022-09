Magtens Top 100: Her er sundhedsvæsenets mest magtfulde 2022

Akutdirektøren, der elsker sit system

Selvom det var interessant at arbejde med traumepatienter, var det endnu mere spændende at forsøge at forbedre systemet bag. Freddy Lippert, direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab, er altid optaget af, hvordan han kan optimere systemet for derigennem at gøre en forskel for patienter og kolleger.