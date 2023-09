Advarslerne har lydt i mange år. Den demografiske udvikling vil inden længe presse sundhedsvæsenet i en sådan grad, at markante ændringer er nødvendige for at holde trit med udviklingen. Alligevel virker det i øjeblikket, som om at fremtiden er kommet tidligere end ventet og ud af det blå. Martin Damm (V) kalder det et grundvilkår i dansk politik. »Jeg sammenligner det gerne med, når vi skal have vinterdæk på bilen. Vi ved allesammen, at det bliver vinter. Men vi danskere...