»Den socialdemokratiske folketingsgruppe har lige valgt mig som sundhedsordfører. Og jeg glæder mig! Der er så meget at kaste sig over.«

Sådan lød det jublende på LinkedIn onsdag hos Lea Wermelin (S), tidligere miljøminister.

Hun kalder sundhed ‘kronjuvelen i vores velfærdssamfund’.

»Igennem livet får vi alle brug for at blive hjulpet. For mit eget vedkommende med to fødsler og de sygdomsforløb min familie har været en del af, lige fra de små ting og til de mere alvorlige som kræft,« skriver Lea Wermelin i opslaget.

Hendes dagsorden er klar.

»Vi kaster os over uligheden i sundhed. Adgangen til læger og sundhedspersonale i hele landet. Bedre kronikerbehandling. Nærhed og sammenhæng, når vi har brug for behandling,« skriver hun.

Lea Wermelin overtager ordførerskabet fra Flemming Møller Mortensen, der nu i stedet skal være udenrigs- og udviklingsordfører. Han fortsætter dog i Sundhedsuvalget og som formand for Udvalget vedrørende etiske råd, skriver han på sin Facebook-profil.