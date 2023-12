Cheflæge vil tage lidt af Falster med til hovedstaden

Selvom cheflæge Nanna Salling var svært glad for jobbet på Ortopædkirurgisk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus, har hun alligevel rykket de faglige teltpæle op til fordel for hovedstaden. På Hvidovre Hospital glæder hun sig til fremover at prøve erfaringer af og måske implementere et par løsninger fra Region Sjælland, mens hun udvikler sin ledelsesmæssige faglighed.