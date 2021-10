Privathospitalet Progardia kan allerede inden for den første måned undersøge 120 mænd fra Region Midtjylland, som har indført regionale alderskriterier for adgang til MR-diagnostik for prostatakræft. Og det endda til en pris, der formentlig er lavere end det offentliges.

Direktør for privathospital: Vi er klar til at hjælpe Region Midtjylland med MR-skanninger af prostata

Hvis Region Midtjylland har brug for hjælp til at sikre, at alle mænd med mistænkt prostatacancer får en diagnostisk MR-skanning, står Privathospitalet Progardia i Middelfart klar.

Hvis vi får en aftale med regionen, kan vi allerede inden for den første måned lave 120 MR-skanninger og opfølgende biopsier på de mænd, hvor skanningen rejser mistanke om prostatacancer Niels Thagaard, adm. direktør, Progardia

Sådan lyder meldingen fra Progardias stifter og adm. direktør, Niels Thagaard.

»Vi har haft en positiv dialog med regionen, men uden at indgå en egentlig aftale. Jeg ved, hvad vi som privat udbyder kan tilbyde. Arbejdsfordelingen mellem den offentlige og den private sektor er naturligvis op til den enkelte region selv at bestemme, men vi står klar til at hjælpe Midtjylland og de øvrige regioner, hvis de har behov for det. Vi ønsker et langsigtet samarbejde,« siger Niels Thagaard.

Progardia slog for første gang dørene op 1. februar i år og har siden tilbudt multi-parametriske MR-skanninger (mpMRi) af mænd med mistænkt prostatacancer og efterfølgende sterile biopsier af prostata via mellemkødet, hvis skanningen bestyrkede mistanken.

Indtil videre har Progardia primært undersøgt mænd, der selv har henvendt sig.

»Hvis vi får en aftale med regionen, kan vi allerede inden for den første måned lave 120 MR-skanninger og opfølgende biopsier på de mænd, hvor skanningen rejser mistanke om prostatacancer. Efter tre måneder vil vi kunne skrue kapaciteten op til 240 om måneden,« siger han.

Politikere vidste intet

Baggrunden for Niels Thagaards udtalelser er, at formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjyllands regionsråd, Henrik Gottlieb Hansen (A), i denne uge i Dagens Medicin luftede muligheden for, at regionen kan sende patienter med mistænkt prostatacancer videre til privathospitaler, hvis regionen ikke selv har kapacitet til at udføre de anbefalede diagnostiske undersøgelser for alle uanset alder.

På hospitalsudvalgets møde i mandags gav det anledning til debat, at regionens hospitaler uden politikernes vidende har besluttet, at mænd over 65 år med mistænkt prostatacancer aktuelt ikke vil blive tilbudt en MR-skanning forud for biopsi af prostata.

Koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen blev på hospitalsudvalget bedt om at lave en redegørelse for, hvorfor aldersgrænsen var indført, og hvem der havde truffet beslutningen.

Smidigt samarbejde

Formanden for Dansk Prostata Cancer Gruppe (DaProCa), professor Michael Borre, Aarhus Universitetshospital, har tidligere i Dagens Medicin været kritisk over for at udlicitere dele af kræftpakkeforløbet for prostatakræft til private udbydere. Michael Borre frygter, at det vil give unødvendige sektorovergange, underminere kompetencer og økonomi i det offentlige sundhedsvæsen og forstyrre hospitalernes arbejdsgange.

Alle data fra skanninger, biopsier og mikroskopier forefindes præcis som på offentlige hospitaler og kan overføres uden problemer Niels Thagaard, adm. direktør, Progardia

Omvendt mener privathospitals-direktør Niels Thagaard, at der relativt hurtigt kan etableres et smidigt og velfungerende samarbejde mellem de offentlige hospitaler og Progardia.

»Vi har det bedst tænkelige udstyr til at lave skanninger og biopsier, og vi har meget kompetente radiologer, urologer, patologer, radiografer og andre sundhedsfaglige specialister til at løse opgaverne. Alle data fra skanninger, biopsier og mikroskopier forefindes præcis som på offentlige hospitaler og kan overføres uden problemer – hvilket vi gerne leverer dokumentation for,« siger Niels Thagaard.

Billigere end det offentlige

Ifølge Niels Thagaard er Danske Regioner i øjeblikket i gang med at beregne en såkaldt DRG-takst for et samlet diagnostisk forløb for prostatakræft. DRG (Diagnose Relateret Gruppering, red.) er et udtryk for sygehusenes gennemsnitlige driftsudgifter til en given behandling på landsplan.

»Vores aktuelle takst for forundersøgelse, MR-skanning, steril biopsi via mellemkødet, mikroskopi og afsluttende konsultation er ca. 17.000 kr., men vi vil selvfølgelig anerkende den takst, som Danske Regioner når frem til,« siger Niels Thagaard.

DRG-taksten for et tilsvarende forløb i offentligt regi er et mere kompliceret regnestykke. Ultralydsvejledt biopsi via endetarmen koster i det offentlige sundhedssystem ca. 7.500 kr., men i mange tilfælde skal der foretages yderligere biopsier, hvis patienten fortsat har symptomer på prostatakræft, selv om biopsien var negativ.

Derfor skal der ofte laves yderligere biopsier og eventuelt skanninger, så den samlede pris målt i DRG-takster dermed ender på godt 20.000 kr.

I beregningerne af prisen for et diagnostisk forløb i offentligt regi indgår ikke de udgifter, som er forbundet med, at ca. seks pct. af alle mænd, der får udført ultralydsvejledt biopsi via endetarmen, efterfølgende får behov for hospitalsindlæggelse i typisk 4-5 døgn på grund af blodforgiftning.

Læs også:

Prostatacancer: Regionsrådspolitikere kræver redegørelse for aldersgrænse ved adgang til bedste diagnostik

Mange patienter med mistænkt prostatakræft har ikke adgang til den bedste diagnostik

Lang vej endnu til en national MR-diagnostik af prostatacancer