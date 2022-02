Aarhus kravler op på førstepladsen i kræftbehandling

Et tværfagligt fokus med ugentlige MDT’er hjælper Aarhus Universitetshospital til at give den rette og bedste behandling til kræftpatienterne i årets rangering af Danmarks Bedste Hospital efter en årrække med podieplaceringer. Ambitionen i behandlingen er i høj grad at tilpasse sig patienterne.