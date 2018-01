Smertestillende medicin kan skade mænds hormonbalance

Ny fransk-dansk forskning tyder på, at 14 dage på ibuprofen er nok til at kunne skade produktionen af det mandlige kønshormon i testiklerne. Mænd skal dog ikke boykotte medicinen, påpeger Lægemiddelstyrelsen.

To ugers brug af den populære håndkøbsmedicin ibuprofen, der sælges i håndkøb som f.eks. ipren, har ifølge et nyt fransk-dansk forskningsresultat vist sig at kunne forårsage en ændring af hormonbalancen hos mænd. Studie er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift PNAS. »For mænd er det vigtigt, at testosteron-niveauet ligger på et stabilt niveau. Ibuprofen lægger en […]