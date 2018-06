Regioner og kommuner får indskærpet, at de skal sikre arbejdsgange for håndtering af gigtmidlet methotrexat for at undgå fatale overdoseringer.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt breve til alle regioner og kommuner, som indskærper, at det er deres ansvar, at der er sikre arbejdsgange for medicinhåndtering, og at ansatte på plejehjem, hospitaler og i hjemmeplejen ved, at et lægemiddel som methotrexat kan være livsfarligt ved overdosering. Det skriver Danmarks Radio. Myndighederne har ikke et samlet overblik […]